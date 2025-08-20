Deputado Eyder Brasil homenageia IPERON com Medalha de Mérito Legislativo

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma homenagem ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON).

A entidade foi escolhida para receber a Medalha de Mérito Legislativo pela sua contribuição à gestão previdenciária no estado e pelo destaque alcançado em nível nacional.

Criado em 1984, o IPERON administra o regime próprio de previdência social dos servidores, garantindo equilíbrio financeiro e segurança jurídica para milhares de famílias rondonienses. Nos últimos anos, o instituto conquistou certificação de nível IV no Programa Pró-Gestão RPPS, a mais alta do país, além de prêmios nacionais em governança e boas práticas, concedidos pela ABIPEM e pela ANEPREM.

Para Eyder Brasil, o reconhecimento reflete a importância da instituição para os servidores públicos e seus dependentes. “O Instituto, sob a presidência de Tiago Cordeiro Nogueira, não apenas cumpre seu papel, mas se tornou um modelo para o Brasil. Essa medalha é um tributo ao esforço coletivo de gestores e servidores que colocaram Rondônia em posição de destaque nacional”, concluiu.