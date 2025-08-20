Facebook Instagram
quarta-feira, 20 de agosto de 2025.

Deputado Eyder Brasil homenageia IPERON com Medalha de Mérito Legislativo

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia completa 40 anos com reconhecimento nacional por sua atuação na gestão previdenciária
Deputado estadual Eyder Brasil/Foto: Divulgação

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma homenagem ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON).

A entidade foi escolhida para receber a Medalha de Mérito Legislativo pela sua contribuição à gestão previdenciária no estado e pelo destaque alcançado em nível nacional.

Criado em 1984, o IPERON administra o regime próprio de previdência social dos servidores, garantindo equilíbrio financeiro e segurança jurídica para milhares de famílias rondonienses. Nos últimos anos, o instituto conquistou certificação de nível IV no Programa Pró-Gestão RPPS, a mais alta do país, além de prêmios nacionais em governança e boas práticas, concedidos pela ABIPEM e pela ANEPREM.

Para Eyder Brasil, o reconhecimento reflete a importância da instituição para os servidores públicos e seus dependentes. “O Instituto, sob a presidência de Tiago Cordeiro Nogueira, não apenas cumpre seu papel, mas se tornou um modelo para o Brasil. Essa medalha é um tributo ao esforço coletivo de gestores e servidores que colocaram Rondônia em posição de destaque nacional”, concluiu.

