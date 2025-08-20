Facebook Instagram
Ezequiel Neiva celebra início da instalação de grama sintética nos campos society de Vilhena

Instalações das placas de grama sintética foram iniciadas pelo bairro Marcos Freire
Implantação garantirá uma nova realidade aos bairros de Vilhena (Foto: Divulgação)

A empresa Macro Construções e Engenharia Civil, responsável pela execução das obras, iniciou a instalação das placas de grama sintética no campo do bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Este projeto também beneficiará os bairros vizinhos Cristo Rei e Bodanese com previsão de ser concluído até sábado (23).

As obras, que representam um investimento total de R$ 1,1 milhão, são fruto de uma parceria entre o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou R$ 857 mil por meio de emenda parlamentar, e a Prefeitura de Vilhena, que contribuiu com contrapartida de R$ 250 mil, atendendo pedido dos vereadores Jander Rocha e Nego Moraes.

Com sede em Cascavel (PR), a empresa contratada possui ampla experiência na construção de grampos com gramado sintético. “O material utilizado é sustentável, resistente a variações de temperatura e à água, além de possuir alta qualidade e durabilidade estimada em até dez anos, desde que sejam seguidos os cuidados técnicos recomendados”, frisou o responsável pela obra Bruno Compavers.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância do investimento. “O prefeito Delegado Flori tem sido um grande parceiro abrindo as portas do município para investimentos. É com alegria que recebemos a informação da implantação das placas de grama sintética que garantirão uma nova realidade a crianças e amantes da prática esportiva”, afirmou.

Após a conclusão do campo no Marcos Freire, a próxima instalação será no bairro São José, com início previsto para a próxima terça-feira (26). Na semana seguinte, será a vez do campo do bairro Assossete, localizado próximo ao Jardim Vitória.

