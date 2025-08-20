Ezequiel Neiva celebra início da instalação de grama sintética nos campos society de Vilhena

A empresa Macro Construções e Engenharia Civil, responsável pela execução das obras, iniciou a instalação das placas de grama sintética no campo do bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Este projeto também beneficiará os bairros vizinhos Cristo Rei e Bodanese com previsão de ser concluído até sábado (23).

As obras, que representam um investimento total de R$ 1,1 milhão, são fruto de uma parceria entre o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou R$ 857 mil por meio de emenda parlamentar, e a Prefeitura de Vilhena, que contribuiu com contrapartida de R$ 250 mil, atendendo pedido dos vereadores Jander Rocha e Nego Moraes.

Com sede em Cascavel (PR), a empresa contratada possui ampla experiência na construção de grampos com gramado sintético. “O material utilizado é sustentável, resistente a variações de temperatura e à água, além de possuir alta qualidade e durabilidade estimada em até dez anos, desde que sejam seguidos os cuidados técnicos recomendados”, frisou o responsável pela obra Bruno Compavers.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância do investimento. “O prefeito Delegado Flori tem sido um grande parceiro abrindo as portas do município para investimentos. É com alegria que recebemos a informação da implantação das placas de grama sintética que garantirão uma nova realidade a crianças e amantes da prática esportiva”, afirmou.

Após a conclusão do campo no Marcos Freire, a próxima instalação será no bairro São José, com início previsto para a próxima terça-feira (26). Na semana seguinte, será a vez do campo do bairro Assossete, localizado próximo ao Jardim Vitória.