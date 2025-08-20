Jornada Estratégica da Contabilidade chega a Vilhena com foco em inovação e transformação digital

Nos dias 29 e 30 de agosto de 2025, a cidade de Vilhena (RO) será palco da Jornada Estratégica da Contabilidade, um dos principais encontros da área contábil no estado.

O evento é promovido pelo Sebrae em Rondônia e pelo Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRCRO), com o apoio da ACSER (Associação dos Contabilistas do Sul do Estado de Rondônia).

A programação contará com palestras, painéis temáticos e cases de sucesso, abordando tendências em tecnologia, inovação e gestão estratégica aplicadas à contabilidade. O objetivo é oferecer capacitação de alto nível e promover reflexões sobre o futuro da profissão diante da crescente digitalização do setor.

Além da capacitação técnica, o evento visa estimular a inovação empresarial, incentivando os empresários contábeis da região a repensarem seus modelos de negócio e a buscarem diferenciação por meio da personalização dos serviços. A expectativa é que a Jornada contribua para a consolidação de uma atuação mais consultiva e estratégica no mercado.

Para Darci Cerutti, presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), que é contador por formação, o evento será uma grande oportunidade de alinhamento de forças: “O Sebrae em Rondônia se une ao Conselho Regional de Contabilidade para trazer temas de vanguarda para fortalecer a classe contabilista. O caminho é pela inovação e precisamos estar atualizados com as novas tendências e boas práticas”, destacou.

Outro ponto de destaque será a promoção do networking entre contadores, estudantes, empreendedores e representantes de instituições parceiras, criando oportunidades de troca de experiências e novas parcerias profissionais.

A realização da Jornada também reforça o compromisso do Sebrae em Rondônia em levar educação continuada e ações de valorização profissional para todas as regiões do estado, ampliando o alcance de suas iniciativas.

O evento tem como finalidade beneficiar Profissionais da contabilidade (contadores, auditores e consultores); estudantes e docentes de Ciências Contábeis e áreas afins; Empresários, gestores e profissionais da área administrativa; Representantes de entidades de classe, conselhos profissionais e órgãos públicos.

A expectativa é que o evento fortaleça a integração entre as instituições realizadoras Sebrae/RO, CRCRO e ACSER, consolidando uma parceria voltada ao desenvolvimento de novos projetos estratégicos em prol da categoria contábil e do ecossistema empresarial rondoniense.