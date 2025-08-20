Polícia Ambiental recolhe corpo de onça-pintada atropelada na BR-435 entre Vilhena e Colorado

Na última terça-feira, 19, uma equipe do 3º Pelotão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) foi acionada após circular, em grupos de mensagens, a foto de uma onça-pintada atropelada às margens da BR-435, entre os municípios de Vilhena e Colorado do Oeste.

Sem identificação do autor da imagem ou do responsável pela denúncia, os policiais, com autorização do comandante do pelotão, deslocaram-se até o ponto informado, localizado a cerca de 40 a 45 quilômetros de Vilhena, em uma das serras da região.

No local, a equipe encontrou o animal já sem vida, apresentando sinais compatíveis com atropelamento. Após o registro fotográfico da ocorrência, o corpo da onça foi recolhido e transportado até o quartel do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em Vilhena.

A Polícia Ambiental reforça que atropelamentos de animais silvestres são cada vez mais comuns em rodovias que cortam áreas de preservação ou rotas naturais de deslocamento da fauna, e orienta que motoristas redobrem a atenção ao trafegar por trechos de serra e mata.