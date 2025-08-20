TJ mantém 22 anos de prisão a homem que matou outro em emboscada por disputa de área de comércio de drogas em Vilhena

Acusado de matar a vítima por disputa territorial para comercialização de drogas, em Vilhena, não conseguiu a redução de sua pena por meio de recurso de apelação.

O réu foi condenado a 22 anos de reclusão sob acusação de ter cometido os crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa pelo Tribunal do Júri da Comarca. Insatisfeito, o réu recorreu para o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ).

Segundo a decisão colegiada da 1ª Câmara Criminal do TJRO no julgamento do recurso, o crime foi cometido em via pública, pondo em risco a vida de outras pessoas e, além do crime de organização criminosa, envolveu um adolescente como isca, o que mostra que as penas dos crimes foram aplicadas corretamente pelo juízo de 1º grau (Tribunal do Júri).

Consta na sentença de pronúncia, proferida no dia 2 de outubro de 2024, que o réu utilizou um adolescente conhecido da vítima, que a atraiu por telefone para o local onde seria cometido o delito. A vítima, ao sair no portão de sua casa para atender ao chamado, foi alvejada com vários tiros de arma de fogo.

O fato aconteceu na noite de 22 de dezembro de 2023, em Vilhena – RO.

A Apelação Criminal (n. 7000029-60.2024.8.22.0014) foi julgada durante a sessão eletrônica realizada entre os dias 12 e 15 de agosto de 2025.