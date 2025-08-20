V Campeonato Embratel movimenta fim de semana com rodada cheia de jogos em Vilhena

O V Campeonato Embratel segue a todo vapor em Vilhena e promete agitar mais um fim de semana de competições com jogos em várias categorias, incluindo Livre, Sub-15 masculino, Feminino e Veterano.

A programação começou cedo nesta quarta-feira, 20, com disputas na categoria Livre, trazendo confrontos equilibrados como JBS x Largados, Paysandu “A” x Assarizal e Club Embratel x E.C. Tawanda.

Na sexta-feira, 22, os duelos noturnos vão movimentar o público a partir das 19h15, com Fofão enfrentando o Rota Fênix, seguido pelo confronto entre Amigos do Romário e Metal Ferro, às 20h15.

Já no sábado, 23, será a vez das categorias de base, feminina e veteranos entrarem em campo. A manhã começa com o Sub-15 masculino: Projeto Missões x América. À tarde, o destaque será para os jogos femininos, com América/Truck Agro x Tawanda, A.B.C SC x Realeza e América I x Laranjeiras. Encerrando a rodada, às 19h, os veteranos entram em campo com GD Móveis Planejado enfrentando a Chapecoense.

Com disputas acirradas e a presença de torcedores, o V Campeonato Embratel vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos da região, valorizando talentos locais e incentivando o futebol amador em Vilhena.