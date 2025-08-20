A equipe feminina sub-18 da Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) está em campanha para arrecadar recursos e conseguir disputar a etapa regional nacional de basquete 3×3, que será realizada no próximo dia 28 de agosto, em Manaus (AM).

As atletas conquistaram a vaga ao vencer a seletiva estadual, disputada no final de julho, em Ariquemes. Agora, o desafio é levantar cerca de R$ 6 mil para custear despesas com combustível — já que o trajeto até Manaus e retorno soma aproximadamente 3.200 km — além de alimentação e hospedagem durante a viagem.

Para viabilizar a participação, a ASBAVI lançou uma vakinha virtual e conta com o apoio da comunidade, amantes do esporte e pessoas que acreditam na importância da prática esportiva para o desenvolvimento dos adolescentes.

Quem puder colaborar pode realizar um Pix de qualquer valor para a chave: (69) 99605-6435. Segundo a entidade, a arrecadação será divulgada ao longo da campanha e, ao final da viagem, será feita prestação de contas dos gastos.

O apelo da associação é direto: “Ajudem as meninas da ASBAVI a representarem Rondônia nessa etapa nacional”.

Mais detalhes podem ser acompanhados pelas redes sociais oficiais: Clique aqui.

>>>Vídeo: