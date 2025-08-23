Com apoio do deputado Cássio Gois, curso de Libras forma mais de 150 pessoas em Espigão do Oeste

Espigão do Oeste viveu um momento histórico com a realização do Curso de Libras, oferecido pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), que encerrou hoje com a entrega dos certificados.

A iniciativa teve como objetivo promover a inclusão social e capacitar a população para a comunicação com pessoas surdas, fortalecendo a acessibilidade no município.

Ao todo, cerca de 150 pessoas participaram do curso, voltado especialmente à comunidade cristã, mas aberto a toda a população interessada. A formação contou com o apoio do deputado estadual Cássio Gois, por meio de um pedido à Escola do Legislativo, e dos vereadores Amilton Alves, Adriano da Ambulância e Bahia, demonstrando a união de forças em prol da educação e da inclusão.

O curso foi ministrado pelo professor Marcus Loureiro, que possui vasta experiência em instituições de ensino e atuação como intérprete e tradutor na Assembleia Legislativa de Rondônia, representando um passo importante para a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e igualitária.

O deputado Cássio Gois destacou a importância do projeto:

“Iniciativas como esta são fundamentais para garantir que todos tenham voz e possam se comunicar. Aprender Libras é mais do que adquirir conhecimento; é praticar a inclusão, o respeito e a cidadania. É gratificante ver tantas pessoas comprometidas em fazer a diferença em nossa sociedade.”

Para os alunos, a experiência foi transformadora. Muitos relataram que a capacitação trouxe conhecimento, empatia e novas oportunidades, tanto na vida pessoal quanto profissional. Com o término do curso e a entrega dos certificados, Espigão do Oeste conta agora com mais de 150 cidadãos preparados para quebrar barreiras e construir pontes com a comunidade surda.