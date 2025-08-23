Com Vilhena no programa, Governo ultrapassa 4 milhões de refeições servidas a pessoas vulneráveis através do “Prato Fácil” em RO

Com a intenção de melhorar a qualidade de vida e a saúde dos rondonienses, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família e do Desenvolvimento Social (Seas) implantou em maio de 2021, o programa “Prato Fácil”, que ultrapassou, em 2025, a marca de 4 milhões de refeições servidas à pessoas em situação de vulnerabilidade social, ao custo de R$ 2 por refeição.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da assistência social para as pessoas mais vulneráveis.

“As políticas públicas de assistência social do governo do estado buscam proporcionar uma vida mais digna à população, desde a gestação até a fase adulta, com suporte para possibilitar que possam vencer a situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, o Prato Fácil tem cumprido, de forma eficiente, sua função na vida das pessoas”, ressaltou.

De acordo com a secretária da Seas, Luana Rocha, “o programa Prato Fácil é uma política pública humanizada e contempla famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo, ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de aposentados cujos valores não são superiores a um salário mínimo”, explicou.

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

Atualmente, cerca de 27 restaurantes atendem em oito municípios rondonienses, o que representa 239 toneladas de alimentos. Cerca de 3 milhões de refeições foram servidas apenas em Porto Velho, em oito estabelecimentos que atendem a população de segunda-feira a sábado, das 11h às 15h, disponibilizando 1.701 pratos ou marmitas por dia.

Além de Porto Velho, o programa “Prato Fácil” funciona nos seguintes municípios:

Ariquemes: com a oferta de 499 refeições diárias em quatro restaurantes credenciados;

Cacoal: ofertando 449 refeições em dois estabelecimentos;

Guajará-Mirim: com 370 refeições em dois restaurantes;

Jaru: com 268 refeições em três restaurantes;

Ji-Paraná: com 568 refeições em um restaurante;

Rolim de Moura: com 223 refeições em um restaurante; e

Vilhena: com 422 refeições em um estabelecimento.