Estelionatária engana comprador e vendedora em golpe de venda de freezer em Vilhena

Na tarde deste sábado, 23, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada a comparecer em um endereço de Vilhena para atender uma ocorrência de estelionato.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local a equipe policial conversou com os envolvidos, identificados como A., e L., que relataram ter sido vítimas do golpe.

Segundo L., ela havia anunciado a venda de um freezer em uma rede social pelo valor de R$ 2,7 mil. Interessado na compra, A., compareceu à residência da vendedora e realizou o pagamento parcial de R$ 1,2 mil a uma terceira pessoa, que se apresentou como intermediária da negociação.

No entanto, L., afirmou que não recebeu qualquer valor referente à venda, ficando claro que a suposta intermediária se apropriou da quantia paga. Assim, tanto o comprador quanto a vendedora acabaram lesados financeiramente.

A polícia destacou que a conduta da autora caracteriza fraude, uma vez que usou de artifício para enganar ambas as partes e obter vantagem ilícita.

A guarnição colheu as informações necessárias, orientou as vítimas sobre os procedimentos legais e registrou a ocorrência, que será apurada pela autoridade policial competente.