Ex-companheiro ameaça mulher e danifica celular após violar medida protetiva em Vilhena

Na madrugada de sexta-feira, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro, identificado pelas iniciais W., o qual teria violado uma medida protetiva em vigor.

Segundo a vítima, o suspeito entrou em sua residência sem consentimento e exigiu que ela entregasse o celular, um Xiaomi Redmi 11 de cor azul escuro. Temendo represálias, ela entregou o aparelho, mas o homem arremessou o objeto ao chão, causando sua danificação.

Após o ato, o suspeito teria convidado a vítima para conversar em um local próximo. No entanto, durante o diálogo, ele a ameaçou dizendo que “tinha que morrer”, antes de fugir.

A vítima relatou que possui medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, porém não apresentou o documento no momento da ocorrência. Ela também demonstrou visível temor em razão das ameaças e do histórico de relacionamento anterior.

A polícia realizou buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e às medidas cabíveis.