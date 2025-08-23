Furto de chocolates em supermercado termina em troca por drogas e suspeito detido em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado, localizado no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um funcionário do estabelecimento relatou que um homem, identificado como J.P., foi flagrado pelo sistema de monitoramento interno furtando duas barras de chocolate da marca Danke.

As imagens registraram que, após a subtração, o suspeito saiu para a área externa do mercado, onde trocou os produtos furtados por substância entorpecente.

Funcionários do supermercado intervieram, impediram a saída do homem e acionaram a Polícia Militar. Durante a abordagem, J.P. confessou à guarnição o furto e disse ser usuário de crack e afirmou ter descartado a droga antes da chegada da viatura, mas não revelou o local exato.

Foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. O indivíduo que teria fornecido a substância não foi localizado.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.