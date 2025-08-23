Homem assedia funcionária em loja da rodoviária de Vilhena e foge antes da chegada da polícia

Na manhã deste sábado, 23, uma ocorrência de assédio mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha na estação rodoviária de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, funcionária de uma loja no local, relatou que o infrator se aproximou dela e praticou condutas de cunho inapropriado e constrangedor, caracterizando assédio. Logo após a ação, o homem fugiu antes da chegada da polícia.

Os militares colheram dados da vítima e registraram a ocorrência. Em seguida, realizaram diligências nas imediações da rodoviária e vias adjacentes, mas não conseguiram localizar o suspeito.

A guarnição informou que todos os procedimentos cabíveis foram adotados e que o patrulhamento foi reforçado na região para evitar novas práticas delituosas.