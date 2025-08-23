Homem é baleado dentro de casa durante a madrugada em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 23, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Dioes Bispo de Souza, em Vilhena.

No local, os policiais encontraram um homem identificado como M., que relatou ter sido surpreendido dentro de sua residência, localizada na Rua B, por um atirador que efetuou disparos contra ele. A vítima disse não saber quem seria o autor, tampouco a motivação do crime.

Uma testemunha identificada como W., que dormia em um dos quartos da casa, afirmou ter ouvido alguém chamar M., pelo apelido de “Bozo” antes de agredi-lo fisicamente. Em seguida, escutou dois disparos. Por medo, permaneceu escondido até que o agressor fugisse. Ao sair do quarto, encontrou M., ferido e o ajudou a pular o muro do quintal para buscar socorro.

M., apresentava um ferimento de arma de fogo na região da nuca, do lado direito, e outro na mão direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico.

Na residência, os policiais encontraram respingos de sangue desde a rua até a cozinha, onde havia uma poça considerável de sangue, além de um projétil de calibre não identificado.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso.