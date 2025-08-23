Homem é encontrado morto e degolado em terreno baldio em Chupinguaia

Na tarde de sexta-feira, 22, um homicídio brutal foi registrado em Chupinguaia. A Polícia Militar foi acionada por J.O.M., que informou ter localizado um corpo em um imóvel situado na Avenida Garcia, enquanto mostrava o terreno para seu sogro, que realizaria serviços de limpeza no local.

Segundo o comunicante, ao chegarem aos fundos do lote, se depararam com a vítima, identificada como Kleyton Dias Florêncio, de 27 anos, sem vida e apresentando diversas perfurações compatíveis com objeto perfurocortante, além de sinais de degola.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o corpo estava caído sobre a vegetação, que se encontrava bastante pisoteada. Havia também marcas de sangue no entorno e no interior do imóvel, indicando luta corporal. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido no dia anterior.

A cena foi isolada até a chegada do perito criminal de Vilhena, que realizou os trabalhos de praxe. Após os procedimentos, a funerária Bom Pastor, foi acionada para a remoção do corpo.

O caso foi registrado e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), de Vilhena, que seguirá com as investigações para apurar autoria e motivação do crime.