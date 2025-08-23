Homem é preso queimando cabos de cobre furtados no almoxarifado da prefeitura em Vilhena

Na manhã deste sábado, 23, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Rua dos Pessegueiros esquina com Avenida Curitiba, no bairro São Gerônimo, em Vilhena, após denúncia de que um homem estaria queimando cabos de cobre, possivelmente furtados.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com o solicitante, que relatou ter ido até sua chácara, em frente ao ponto indicado, e flagrado o suspeito, identificado como C., queimando uma grande quantidade de cabos 16mm e 10mm de cobre encapado.

Questionado sobre a origem do material, C., confessou que havia furtado os cabos durante a noite no barracão de almoxarifado da prefeitura, localizado no prédio da antiga Cibrazem, próximo ao Posto Catarinense.

Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a ocorrência, foram recuperados aproximadamente 15 kg de cobre desencapado, além de uma chave de fenda, uma chave Philips, uma pochete com alça contendo R$ 50 em dinheiro, uma corrente, um isqueiro e uma bicicleta Gênova da marca Cairu, de cor vermelha com aro lilás.

O caso foi apresentado ao comissariado de plantão para as providências cabíveis.