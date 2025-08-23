JAIME BAGATTOLI: Senador entrega três maquinários para ajudar produtores e a Prefeitura de Ministro Andreazza

Buscando fortalecer o apoio ao pequeno produtor e auxiliar nas obras de infraestrutura urbana, o senador Jaime Bagattoli (PL) entregou, na sexta-feira (22), três maquinários ao município de Ministro Andreazza.

Ao todo, o investimento soma mais de R$ 1,3 milhão e engloba duas retroescavadeiras e um trator agrícola que vão auxiliar a Prefeitura tanto na cidade quanto na zona rural.

“É muito satisfatório saber que um recurso do nosso mandato vai mudar o dia a dia da população na prática. O município pode ter projetos e força de vontade, mas de nada adianta se não tiver maquinário próprio. Proporcionando isso, a gente permite que a Prefeitura entregue obras com rapidez e atenda o pequeno produtor lá na ponta”, declarou o senador.

Além do investimento em maquinário, Bagattoli também tem investido na saúde de Ministro Andreazza. Até o momento, foram investidos mais de R$ 800 mil para a manutenção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e compra de equipamentos.

“Quero aqui parabenizar mais uma vez o trabalho do prefeito MIla e do seu vice Fofão, das vereadoras Jussara Alves e Márcia Cordeiro, além do deputado estadual Cássio Gois. Juntos eles encontraram em nosso mandato um grande apoiador para melhorar as condições dos produtores e da gente de Ministro Andreazza. É uma soma de poderes que tenho certeza que trará dias melhores para a população”, concluiu o senador.