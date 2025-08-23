Facebook Instagram
sábado, 23 de agosto de 2025.

Lebrinha destinou emenda parlamentar de R$ 191 mil para agricultura em Ariquemes 

Recurso foi entregue à Associação ARJOR para compra de equipamentos agrícolas, beneficiando produtores e a população local 
Deputada estadual Lebrinha (União Brasil) Fotos: Divulgação

A deputada estadual Lebrinha (União Brasil) esteve em Ariquemes para entregar uma emenda parlamentar de R$ 191 mil.

O recurso foi destinado à compra de equipamentos agrícolas para a Associação ARJOR. 

A entrega contou com a presença do presidente da associação, Zé Pezão, e do secretário Élcio, da Linha C 55, BR-421. A emenda visa apoiar as atividades da associação e ampliar a capacidade de trabalho dos agricultores, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região. 

Lebrinha agradeceu a recepção dos trabalhadores e associados e destacou o apoio do governador Coronel Marcos Rocha. A deputada informou que novas emendas podem ser destinadas ao setor, com o objetivo de fortalecer a produção agrícola e beneficiar a população de Ariquemes.

