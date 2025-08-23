Mulher é socorrida ao hospital após ingerir bebida alcoólica com medicamentos controlados em Vilhena

Na noite deste sábado, 23, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio. Ao chegarem no local, a guarnição encontrou o Corpo de Bombeiros já prestando socorro a vítima.

Segundo relatos, a mulher, que já faz tratamento para depressão e tem acompanhamento médico, havia ingerido bebida alcoólica e, em seguida, tomou uma quantidade significativa de medicamentos controlados de uma só vez, na tentativa de tirar a própria vida.

A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional, acompanhada por uma vizinha. A mulher chegou ao hospital consciente e caminhando, sendo internada para receber os cuidados médicos necessários.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.