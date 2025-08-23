Residência é arrombada e diversos objetos são furtados em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Minas Gerais, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como J.A., relatou que havia saído para o trabalho por volta das 7h e, ao retornar no início da tarde, encontrou a janela da casa arrombada e o interior do imóvel completamente revirado.

Do local, foram subtraídos um notebook Lenovo de cor cinza, cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro, um canivete prata, quatro frascos de perfume, um aparelho celular Motorola danificado, além de alimentos e várias unidades do produto popularmente conhecido como “geladinho”.

Diante da situação, a vítima foi orientada a preservar o local para perícia técnica. Em seguida, os policiais deram início às diligências para identificar os autores e recuperar os bens furtados.

Populares da região informaram à guarnição que um homem de cor parda, utilizando uma motocicleta Honda Fan de cor vinho, teria sido visto deixando a residência da vítima por volta das 13h.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará prosseguimento às investigações.