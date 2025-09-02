Cinco são presos em operação da PF contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em três cidades de RO

A Polícia Federal (PF) deflagra nesta terça-feira (2/9) a Operação “Pertence”, com objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, nas cidades de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Candeias do Jamari/RO.

Investigação preliminar reuniu elementos que indicam a atuação estruturada de um grupo dedicado ao transporte de drogas na região de fronteira, utilizando-se de ramificações em diferentes municípios de Rondônia.

O material apreendido será submetido à perícia e os presos serão encaminhados à sede da Polícia Federal em Rondônia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem com a análise dos documentos e equipamentos apreendidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.