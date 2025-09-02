Criminoso arromba imóvel em construção e furta ferramentas em Cerejeiras

Na manhã desta terça-feira, 2, por volta das 07h, a guarnição da Polícia Militar foi acionada após a denúncia de furto em um imóvel em construção localizado na Rua Porto Alegre, bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais confirmaram a invasão e constataram que a porta de vidro frontal havia sido arrombada, além de sinais de tentativa de violação em uma das janelas.

Segundo a vítima, foram levados do interior da obra uma escada de alumínio de correr, com cerca de oito metros de comprimento, uma escada de alumínio de abrir, de aproximadamente dois metros, e uma riscadeira de cerâmica da marca Irve.

O imóvel não possui sistema de monitoramento eletrônico ou câmeras de vigilância, fator que dificulta a identificação dos autores.

Diligências foram realizadas nas proximidades, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado e os objetos furtados não foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as investigações para tentar identificar e responsabilizar os envolvidos.