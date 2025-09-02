Deputada Rosangela Donadon destina R$ 600 mil para a construção da Ala 01 do Hospital de Parecis

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) confirmou a destinação de R$ 600 mil em emenda parlamentar para a construção da Ala 01, que marca o início das obras do novo hospital do município.

O recurso atende a uma solicitação dos secretários municipais Lutero Rosa Paraíso (Saúde) e Guilherme dos Santos Ribeiro (Esporte e Cultura), que reforçaram a necessidade de ampliar e modernizar a estrutura hospitalar de Parecis.

Atualmente, o hospital do município possui mais de 35 anos de funcionamento e enfrenta sérias limitações, tanto para oferecer condições adequadas de trabalho aos profissionais de saúde quanto para garantir conforto e dignidade aos pacientes. A construção da nova ala representa um marco para a cidade, possibilitando um atendimento mais eficiente e humanizado à população.

Para a deputada Rosangela Donadon, investir em saúde pública é investir diretamente na qualidade de vida das famílias rondonienses. “Nosso compromisso é assegurar que a população de Parecis tenha acesso a um hospital moderno, capaz de atender às necessidades da comunidade com mais dignidade e segurança. Essa emenda é um passo importante para transformar essa realidade”, destacou.

A parceria entre o mandato parlamentar e a administração municipal reforça a importância do trabalho conjunto para levar melhorias concretas às cidades do interior. Com esse investimento, Parecis dá um importante passo rumo ao fortalecimento do seu sistema de saúde e ao cuidado com a população.