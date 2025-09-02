PM flagra suspeitos com drogas e desmantela ponto de tráfico em Chupinguaia

Na tarde desta terça-feira, 2, a Polícia Militar de Chupinguaia realizou uma ação que culminou no desmantelamento de mais um ponto de tráfico de drogas no município.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante patrulhamento pela Avenida Altino Manoel de Oliveira com Rua 18, no centro da cidade, os militares avistaram dois homens, identificados como M.C.F., e E.O.S., entrando na residência de uma mulher identificada como C.S.

O local já era alvo conhecido das forças de segurança por diversas denúncias anônimas, além de ter sido objeto de dois mandados de busca e apreensão expedidos anteriormente pelo Judiciário.

Diante da suspeita, a guarnição retornou ao quartel da PM e iniciou monitoramento aéreo com uso de drone. As imagens registraram a saída dos dois homens da residência e foram repassadas em tempo real a outra equipe, que realizou a abordagem nas proximidades do quartel.

No momento da revista, M., deixou cair ao solo um invólucro contendo substância semelhante a crack, numa tentativa de se desfazer do entorpecente. Questionados, os suspeitos confirmaram que haviam adquirido a droga diretamente de C.

Com base nas informações, os policiais deslocaram-se até a residência dela e, ao serem autorizados a entrar, localizaram diversos materiais relacionados ao tráfico, como um caderno de anotações de dívidas – incluindo o nome de M., cartões de alimentação de um frigorífico local usados como forma de pagamento, além de porções de maconha e um invólucro com pó branco escondido entre condimentos.

Durante a ocorrência, M., revelou que sua companheira, identificada apenas como D., também aparecia no caderno de anotações com uma dívida de R$ 200. Ele afirmou ainda que possuía um áudio em seu celular no qual C., cobrava a dívida de forma ameaçadora, citando que por valores menores pessoas já haviam perdido a vida na cidade e que teria repassado o nome de D., a uma facção criminosa.

Diante das provas, os envolvidos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e segue sob investigação.