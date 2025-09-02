Prefeitura de Corumbiara decreta luto oficial pela morte do servidor Sebastião Gonçalves Ricardo

O prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, decretou luto oficial de três dias no município em virtude do falecimento do servidor público Sebastião Gonçalves Ricardo, ocorrido nesta terça-feira 02.

Sebastião dedicou 19 anos de serviços ao município, sendo reconhecido pela responsabilidade, dedicação e espírito público. Além de servidor, era considerado pioneiro de Corumbiara, tendo contribuído de forma significativa para o desenvolvimento social e comunitário da cidade.

Durante sua trajetória, atuou como motorista de ambulância no hospital municipal, função em que trabalhou ao lado do atual prefeito antes de este assumir o cargo no Executivo. Sebastião também era pai do atual secretário municipal de Saúde.

O decreto assinado pelo prefeito estabelece que, durante os três dias de luto oficial, a bandeira municipal será hasteada a meio-mastro em todas as repartições públicas.

A decisão leva em conta não apenas os anos de serviços prestados por Sebastião, mas também a profunda consternação de familiares, amigos, colegas de trabalho e da sociedade corumbiarense diante da perda.

Ao oficializar o luto, o prefeito Leandro Vieira destacou a relevância da trajetória do servidor e a importância de seu legado para o município:

“Sebastião foi um companheiro de trabalho no hospital, onde tive a honra de atuar ao seu lado por vários anos. Sua dedicação como servidor público deixa um exemplo de compromisso e humanidade. Sua partida representa uma grande perda para todos nós”, declarou o prefeito.

A homenagem reforça o reconhecimento do município a servidores que, como Sebastião Gonçalves Ricardo, contribuíram de forma decisiva para a construção da história de Corumbiara.