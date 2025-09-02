PRF apreende 76 diamantes e R$ 14,6 mil em caminhonete em Porto Velho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia apreendeu, nesta segunda-feira, 1º, 76 diamantes e cerca de R$ 14,6 mil em espécie durante uma fiscalização em Porto Velho.

A abordagem resultou na prisão de um homem de 59 anos, suspeito do crime de usurpação de bem da União.

Os policiais pararam uma caminhonete para uma fiscalização de rotina e, durante a entrevista, notaram que o motorista estava em atitude suspeita. Após uma busca mais detalhada, a equipe encontrou as pedras preciosas, que não tinham nenhuma documentação que comprovasse sua origem legal.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho, junto com o veículo, os diamantes e o dinheiro apreendido. As autoridades continuarão investigando o caso.