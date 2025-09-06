Criminosos tentam furtar fios de energia em poço do SAAE no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 5, por volta das 22h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto no poço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado na Rua 102-10, bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local os militares entraram em contato com M.C.B., funcionário da empresa responsável pelo monitoramento dos poços do SAAE.

O vigilante relatou que o sistema de alarme disparou e, ao verificar a situação, constatou que criminosos haviam danificado fios de ligação da bomba de água ao poste de energia, provavelmente na tentativa de furtá-los.

Apesar da ação, os suspeitos não conseguiram levar os cabos. Por se tratar de patrimônio público, a perícia técnica foi acionada, mas informou que realizaria os trabalhos apenas no dia seguinte.

Ainda conforme o registro, funcionários do SAAE foram contatados por telefone, porém afirmaram que não poderiam comparecer ao local naquele momento devido a outros serviços em andamento.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar os envolvidos.