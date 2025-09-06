Facebook Instagram
domingo, 07 de setembro de 2025.

Criminosos tentam furtar fios de energia em poço do SAAE no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Ação ocorreu na noite de sexta-feira e Polícia Civil investiga o caso
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar os envolvidos/Foto: Extra de Rondônia

Na noite de sexta-feira, 5, por volta das 22h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto no poço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado na Rua 102-10, bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local os militares entraram em contato com M.C.B., funcionário da empresa responsável pelo monitoramento dos poços do SAAE.

O vigilante relatou que o sistema de alarme disparou e, ao verificar a situação, constatou que criminosos haviam danificado fios de ligação da bomba de água ao poste de energia, provavelmente na tentativa de furtá-los.

Apesar da ação, os suspeitos não conseguiram levar os cabos. Por se tratar de patrimônio público, a perícia técnica foi acionada, mas informou que realizaria os trabalhos apenas no dia seguinte.

Ainda conforme o registro, funcionários do SAAE foram contatados por telefone, porém afirmaram que não poderiam comparecer ao local naquele momento devido a outros serviços em andamento.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar os envolvidos.

