Mulher é presa após furtar 26 latas de cerveja em comércio de Vilhena

Na manhã de sexta-feira, 5, por volta das 10h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Rua Alfredo Fontinelli, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma mulher identificada apenas pelas iniciais A., moradora de um apartamento próximo ao local, teria se apropriado de produtos sem efetuar o devido pagamento em diversas ocasiões ao longo do dia.

A vítima relatou que a suspeita retirava latas de cerveja das marcas Skol, Antarctica e Brahma e, ao ser questionada sobre o pagamento, respondia com ofensas e palavras de baixo calão contra os presentes, fugindo em seguida.

O comerciante afirmou que, ao todo, a mulher subtraiu cerca de 26 latas de cerveja, configurando crime de furto, além de injúria pelas agressões verbais dirigidas a ele. Para evitar confronto físico, o solicitante optou por não reagir.

Com base nas informações, os policiais foram até o apartamento da suspeita, onde a encontraram em estado de confusão mental, apresentando sinais de embriaguez e sem conseguir manter comunicação coerente. Dentro do imóvel havia várias latas e garrafas de bebidas alcoólicas já consumidas.

Diante da situação e da materialidade do crime, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde ficaram sob responsabilidade da autoridade policial as providências cabíveis.