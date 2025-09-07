Criminosos furtam rodas de carro durante show em Vilhena

Na madrugada de sábado, 6, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto nas proximidades do Shopping Jardins, em Vilhena, durante a realização de um evento musical.

No local, a vítima, identificada pelas iniciais E., relatou que havia estacionado seu veículo Toyota Corolla, de cor marrom, nas imediações do show e, ao retornar por volta das 03h da madrugada, encontrou o automóvel sem as quatro rodas. O carro estava apoiado em um macaco mecânico, aparentemente deixado pelos criminosos após a ação.

Durante a análise preliminar, os policiais observaram diversas impressões digitais na lataria e em pontos específicos do veículo, que podem auxiliar na identificação dos suspeitos. A guarnição isolou a área para preservar vestígios, orientou a vítima quanto às medidas legais cabíveis e registrou a ocorrência para investigação.

O caso segue sendo apurado e a Polícia busca identificar e responsabilizar os autores do crime.