Facebook Instagram
domingo, 07 de setembro de 2025.

Criminosos invadem loja de celulares pelo forro, mas alarme frustra ação no Centro de Vilhena

Tentativa de furto ocorreu na madrugada deste sábado, 6, na Avenida Major Amarantes; autores fugiram sem levar nada
O caso foi formalizado para investigação e possível identificação dos autores/Foto: Arquivo Extra de Rondônia

Na madrugada deste sábado, 6, por volta das 03h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma loja de celulares, localizada na Avenida Major Amarantes, região central de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os criminosos ainda não identificados teriam acessado o imóvel pelo forro, causando danos estruturais no estabelecimento. Contudo, a ação foi frustrada pelo sistema de alarme, que disparou no momento da invasão.

O proprietário, ao chegar ao local, constatou apenas o dano ao forro e confirmou que nenhuma mercadoria ou valor foi levado pelos invasores.

A guarnição realizou diligências dentro e fora da loja, registrando as condições encontradas e confirmando que nada havia sido subtraído. O caso foi formalizado para investigação e possível identificação dos autores.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.