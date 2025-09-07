Filho agride mãe com frigideira e travessa de vidro em Vilhena

Na tarde de sábado, 6, por volta das 15h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada até o Hospital Regional de Vilhena, onde uma mulher identificada como V.S.S., havia dado entrada conduzida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, apresentando lesão no pé esquerdo.

Segundo informações repassadas ao Extra de Rondônia, a vítima relatou que foi agredida pelo próprio filho, vindo do município de Corumbiara. Em sua residência, ele teria arremessado contra ela uma frigideira e uma travessa de vidro, objetos que atingiram seu pé e provocaram os ferimentos.

Após receber atendimento médico, a vítima confirmou a agressão, mas não soube informar se o suspeito ainda permanecia em sua casa. Ela também não forneceu dados de identificação do filho nem de sua filha, que a teria acompanhado até o pronto-socorro.

A equipe realizou buscas no hospital para localizar a filha da vítima, mas não obteve sucesso, uma vez que ela já haviam deixado o local. Em seguida, deslocou-se até o endereço registrado na ficha de atendimento hospitalar, contudo não encontrou moradores para esclarecer os fatos.

Diante da gravidade do ocorrido e do enquadramento no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.