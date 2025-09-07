Funcionários e adolescentes são flagrados furtando bebidas durante evento no Shopping Jardins em Vilhena

Na madrugada de sábado, 6, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto qualificado nas dependências do Shopping Jardins, em Vilhena.

O caso envolveu funcionários e adolescentes que, segundo as investigações iniciais, agiam em grupo para desviar bebidas alcoólicas durante um evento.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após a equipe de segurança do shopping identificar movimentação suspeita no setor de bares. A representante da empresa RR Bares, responsável pela exploração de bebidas no local, relatou que os suspeitos utilizavam um esquema fraudulento para obter produtos sem pagamento.

Quatro funcionários e um adolescente de 17 anos retinham tickets entregues por clientes e repassavam os comprovantes a comparsas. Estes, de posse dos tickets, realizavam novas retiradas de bebidas como se fossem pedidos legítimos.

No esquema, a função de retirar diretamente nos balcões ficava com um maior de idade e dois adolescentes, de 15 e 16 anos. No momento da abordagem feita pela equipe de segurança, o trio foi flagrado com quatro garrafas: uma de Campari Milano, uma de whisky Johnnie Walker Red Label, uma de Old Parr e uma de Johnnie Walker Gold Label.

A Polícia Militar foi acionada, apreendeu os produtos e conduziu todos os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil. As bebidas subtraídas foram apresentadas como prova do crime, e a divisão de tarefas entre os suspeitos reforçou a caracterização do furto mediante concurso de agentes. No caso dos menores, o ato foi enquadrado como análogo ao crime de furto.

As autoridades ressaltaram a gravidade da conduta, principalmente por ter ocorrido em um ambiente de grande circulação de pessoas. O caso está sob investigação da Polícia Civil.