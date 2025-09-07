Grave acidente na zona rural de Vilhena deixa condutora em estado crítico e passageira ferida

Na tarde de sábado, 6, por volta das 15h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Linha 060, zona rural de Vilhena. Informações preliminares apontavam a existência de vítimas em estado grave.

No local, a guarnição encontrou uma caminhonete GM/S10, cor branca, com sinais de tombamento e indícios de tentativa de remoção. O veículo pertence a um grupo empresarial e, segundo informado, é utilizado para atividades de trabalho.

As vítimas foram identificadas como A.Q.P., condutora, e M.I.S.G.P., passageira. Elas já haviam sido socorridas por terceiros e encaminhadas ao Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com o relato de H.M.S., responsável pelo veículo, ele não estava presente no momento do acidente. Ele explicou que M.Z., havia solicitado a chave da caminhonete para registrar fotografias da colheita de algodão, acompanhada por A.I., que assumiu a direção. Após percorrer alguns quilômetros, a condutora perdeu o controle do veículo ao tentar realizar uma conversão, colidindo contra um barranco e provocando o tombamento.

Ainda conforme a versão apresentada, antes do acidente, todos os envolvidos participavam de uma confraternização no flutuante da Fazenda Jaqueline, de propriedade do grupo empresarial.

Durante o atendimento médico, foi constatado que A.I., sofreu traumatismo craniano com afundamento de crânio, sendo intubada e permanecendo em estado grave, à espera de transferência para a UTI. Já M.I., apresentou ferimentos, mas manteve-se em estado clínico estável.

Após os trabalhos periciais, o veículo permaneceu sob responsabilidade do proprietário legal. A Polícia Militar registrou a ocorrência e acompanha o caso.