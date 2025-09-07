Homem denuncia ameaças de colega armado com facão em alojamento de trabalhadores em Chupinguaia

Na tarde de sábado, 6, a Polícia Militar de Chupinguaia registrou uma ocorrência de ameaça envolvendo dois trabalhadores alojados em dependências destinadas a funcionários de um frigorífico da cidade.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 08h, uma gestora do alojamento acionou a guarnição relatando que um dos moradores, identificado como L.H., teria se envolvido em um desentendimento durante a madrugada e mantinha consigo um facão, contrariando normas internas que proíbem a entrada de armas brancas, drogas e bebidas alcoólicas.

No local, os policiais encontraram L.H., em frente ao imóvel, apresentando sinais de embriaguez. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante revista em seu quarto, o facão foi localizado escondido sob as cobertas. Questionado, o homem afirmou que havia adquirido o objeto para realizar podas de árvores em momentos de folga. O facão foi recolhido pela guarnição.

Mais tarde, por volta das 12h, compareceu ao quartel da PM um homem identificado como J.C., que relatou ter sido vítima de ameaças de L.H. Segundo ele, o suspeito afirmou que iria “cortar seu pescoço” e que ele “só voltaria para sua cidade natal dentro de um caixão”.

J., explicou ainda que, ao encontrar L.H., em uma distribuidora de bebidas pela manhã, decidiu tirar satisfações, ocasião em que ambos entraram em vias de fato. Após a briga, tomou conhecimento de que o colega havia adquirido o facão, o que reforçou seu temor de que as ameaças fossem concretizadas.

Diante da nova denúncia, a guarnição retornou ao alojamento para localizar L.H., mas ele não foi encontrado até o encerramento do registro.