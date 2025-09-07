Homem é preso após arrancar parte da orelha da namorada durante briga em Vilhena

Na madrugada de sábado, 6, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica na Avenida Juracy Correa Miller, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

No primeiro momento, os policiais não encontraram indícios do fato. Entretanto, em seguida, a Central de Operações informou que o Corpo de Bombeiros havia socorrido uma mulher ao Hospital Regional, vítima de agressão.

Ao chegar na unidade hospitalar, a guarnição manteve contato com a vítima, que relatou ter discutido com o namorado, identificado pelas iniciais D., quando ambos retornavam para casa. Durante o desentendimento, o agressor tentou atingi-la com socos e puxões de cabelo.

Segundo a vítima, na tentativa de se defender, segurou o namorado, momento em que ele mordeu sua orelha direita, arrancando parte dela. A mulher também apresentou um hematoma no olho esquerdo, possivelmente provocado por um soco.

Ainda conforme relato, o suspeito poderia estar na residência de sua mãe, também localizada na mesma avenida. Os policiais foram até o endereço e, após contato com a mulher, localizaram D., que apresentava olhos vermelhos, hálito etílico e roupas em desordem, sinais de possível embriaguez.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Já a vítima permaneceu sob cuidados médicos no Hospital Regional, em razão da gravidade dos ferimentos.