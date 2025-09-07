Homem é rendido por criminosos e tem motocicleta, celular e documentos roubados em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 7, um homem identificado como K., foi vítima de roubo logo após sair de um bar na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde havia ingerido bebidas alcoólicas.

Segundo relatou à Polícia Militar, dois indivíduos não identificados se aproximaram em um veículo, cuja marca e modelo não soube precisar, e anunciaram o crime.

A dupla subtraiu uma motocicleta Honda/Biz de cor preta, ano 2014, a carteira da vítima contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung de cor preta.

Após a ação, os criminosos levaram o homem até a Avenida Paraná, onde o abandonaram antes de fugirem em rumo ignorado.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências imediatas pelas imediações na tentativa de localizar os suspeitos e recuperar os bens roubados, mas até o momento não obteve êxito.