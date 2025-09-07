Homem embriagado causa tumulto em igreja durante culto em Vilhena e acaba preso pela PM

Na noite de sábado, 6, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de culto religioso nas dependências da Igreja Metodista, localizada na Rua 831, em Vilhena.

No local, a guarnição manteve contato com o solicitante, que relatou que um homem, identificado pelas iniciais A.P., estaria causando tumulto durante a celebração religiosa.

O indivíduo, segundo informado, proferiu palavras de baixo calão contra os presentes e chegou a empurrar o comunicante com agressividade.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito apresentava visíveis sinais de embriaguez e, mesmo após diversas ordens da equipe para que se retirasse do templo, recusou-se a acatar, permanecendo em atitude hostil e alterada, perturbando o andamento do culto e colocando em risco a integridade física dos frequentadores.

Diante da recusa, os policiais precisaram fazer uso moderado da força física, além da aplicação de algemas, para conter o indivíduo.

Após ser dominado, A.P., foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis, garantindo a preservação da ordem pública e a continuidade pacífica da celebração religiosa.