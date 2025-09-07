Ladrões arrombam comércio no centro de Vilhena e furtam produtos alimentícios

Na manhã de sábado, 6, por volta das 09h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Presidente Médici, região central de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, a vítima relatou que os criminosos arrombaram a porta da frente, rompendo dois cadeados com o uso de uma barra de ferro, deixada no interior do comércio.

Do estabelecimento, os autores subtraíram oito latas de óleo da marca Soya. O proprietário informou não ter notado, até o momento, a falta de outros bens.

Imagens das câmeras de segurança flagraram a ação de dois indivíduos, ainda não identificados, que ingressaram no local para praticar o crime.

A guarnição da Rádio Patrulha preservou a cena e acionou a perícia técnica, que compareceu e realizou os trabalhos de praxe.