VÍDEOS: Cassol chama Bagattoli de “covarde” e senador rebate chamando ex-governador de mentiroso: “nunca me ajudou em nada”

Esta semana, o ex-governador Ivo Cassol e o senador Jaime Bagattoli protagonizaram uma troca de farpas através dos meios de comunicação em Vilhena.

Na última quinta-feira, 4, Cassol esteve na cidade de Vilhena e foi até a Rádio Planalto. Em entrevista, chamou Bagattoli de covarde e falso moralista.

O motivo: voto contrário no Projeto de Lei 192/2023 que trata da alteração do prazo de inelegibilidade previsto na Lei da “Ficha Limpa” e que ajudaria Cassol a retornar à vida política. Mesmo assim, o projeto acabou sendo aprovado no Senado (leia mais AQUI).

Cassol afirmou que Bagattoli teria dado a palavra de que votaria favorável ao projeto. “Bagattoli…você é uma decepção. Você é um falso moralista. E olha que você só é senador por causa de Ivo Cassol. Você é um covarde. Não tem palavra”, desabafou (assista a entrevista de Cassol AQUI).

Por sua vez, neste domingo, 7, Bagattoli utilizou as redes sociais para explicar seu voto contrário do projeto e rebater as críticas de Ivo Cassol. Disse que seu voto foi baseado em convicção pessoal e compromisso com a população de Rondônia.

Bagattoli explicou que já havia se posicionado antes da votação sobre a proposta, destacando que sua decisão não estava relacionada a casos específicos de políticos que enfrentaram processos judiciais. O senador reforçou que sua posição foi tomada para evitar que pessoas condenadas por corrupção pudessem se beneficiar de mudanças na legislação.

CRÍTICAS ÀS DECLARAÇÕES DE IVO CASSOL

O senador também rebateu falas de Cassol sobre sua trajetória política e destacou que nunca recebeu apoio direto do ex-governador para chegar ao Senado.

Ele também convocou a população a analisar com atenção o histórico de candidatos nas eleições de 2026, especialmente em relação a processos por corrupção.

>>> ASSISTA AO VÍDEO DE BAGATTOLI ABAIXO: