PF prende foragido por estupro de vulnerável em cidade de RO

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Militar de Rondônia, prendeu neste domingo (07/09), em Porto Velho, um homem contra o qual havia mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara da Comarca de Balsas/MA.

A ordem judicial foi determinada em processo que apura crimes de estupro de vulnerável.

O mandado, válido até 2051, foi expedido em razão de o investigado não ter sido encontrado no endereço informado à Justiça, evidenciando o intuito de fuga. A medida cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal.

Após a captura, o preso foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e colocado à disposição da Justiça maranhense.