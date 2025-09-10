Alunos do Colégio CTPMV Vilhena se destacam no Festival Estudantil Rondoniense de Arte; veja vídeo

Os alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena (CTPMV) marcaram presença no FERA – Festival Estudantil Rondoniense de Arte, realizado recentemente, que reuniu estudantes de todas as cidades do estado em um grande encontro cultural.

Com o tema “Todas as Artes, Um Só Norte”, o festival celebrou a diversidade artística rondoniense por meio de apresentações de canto, dança, teatro, cinema e fotografia, proporcionando aos jovens talentos a oportunidade de expressar sua criatividade e representar suas escolas.

O CTPMV-Vilhena teve participação especial por meio dos estudantes Anni Caroline, Maria Luiza, Ticiane e Washington, que levaram para o palco sua dedicação, talento e amor pela arte, enchendo de orgulho toda a comunidade escolar e a cidade de Vilhena.

Os alunos estiveram sob a orientação da professora Priscila, que conduziu o trabalho artístico e pedagógico. A coreografia apresentada nasceu durante uma aula da eletiva ministrada pela docente, mostrando como o ambiente escolar pode ser um espaço fértil para a criação cultural.

Vale destacar que os estudantes já vêm se destacando em diversas apresentações no município de Vilhena, entre elas a abertura do JOER (Jogos Escolares de Rondônia), demonstrando constância, talento e compromisso artístico.

A direção e equipe pedagógica do colégio parabenizam os alunos pelo empenho e pela belíssima participação, que reforça a importância da valorização da cultura e da arte no ambiente escolar.

O FERA se consolida a cada edição como um espaço essencial de integração entre jovens rondonienses, fortalecendo a identidade cultural e incentivando a expressão artística em suas mais variadas formas.