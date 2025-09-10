Casal é flagrado com drogas e balança de precisão durante patrulhamento em Vilhena

Na noite de terça-feira, 9, por volta das 22h, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pela Rua 811, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando abordou um casal em atitude suspeita. Os indivíduos foram identificados como E.C.S.C., e C.C.S.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, os suspeitos demonstraram visível nervosismo diante da aproximação da viatura, o que motivou a busca pessoal. Com E., os militares encontraram uma porção de substância semelhante à maconha e outra aparentando ser crack. Já com C., foram localizados R$ 74,00 em espécie, além de mais uma porção de maconha e outra de crack.

Durante a ação, também foi apreendida uma balança de precisão com resquícios de crack, indicando uso recente no fracionamento e pesagem de entorpecentes.

Cabe ressaltar que E., foi vítima de uma tentativa de homicídio há pouco tempo, permanecendo com um projétil alojado em seu braço. Informações preliminares colhidas junto à comunidade apontam que o atentado teria ligação com o envolvimento da jovem em facções criminosas e no tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.