Colisão entre carros mobiliza polícia em Vilhena; não houve feridos

Na tarde de terça-feira, 9, por volta das 13h, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender a um acidente na Avenida Paraná, em Vilhena, próximo ao entroncamento com a BR-364.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, o condutor de um Fiat Mobi, de cor branca, identificado pelas iniciais J., reduziu a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres, onde crianças realizavam a travessia. Nesse momento, o veículo foi atingido na traseira por um Chevrolet Onix, cor cinza, conduzido por M., que trafegava no mesmo sentido.

A colisão resultou em danos materiais em ambos os automóveis: o Onix teve o para-choque e a placa dianteira avariados, enquanto o Mobi sofreu danos na parte central do para-choque traseiro.

Apesar do impacto, nenhum dos motoristas se feriu. Ambos possuíam habilitação regular e apresentaram a documentação dos veículos, que estavam em conformidade. Diante disso, os carros foram liberados aos condutores.

Como os veículos já haviam sido removidos do local e não houve vítimas, a Central de Operações informou que a perícia técnica não seria acionada para a ocorrência.