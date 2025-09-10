Criminosos usam Marketplace para aplicar golpe e casal cai em armadilha em Vilhena

Um golpe engenhoso, articulado por criminosos através do Marketplace do Facebook, movimentou a tarde desta quarta-feira, 10, no bairro Nova Esperança, em Vilhena, deixando tanto o verdadeiro dono de uma geladeira quanto os supostos compradores no prejuízo.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, o caso teve início quando B.V.M.S.L., anunciou uma geladeira Brastemp, cor cinza, pelo valor de R$ 2.500,00. Pouco tempo depois, foi procurado por um indivíduo que se apresentou como “José Carlos.”, fornecendo um número de WhatsApp com prefixo (69).

A negociação, porém, escondia uma trama criminosa. O falso comprador ordenou que B., entregasse a geladeira em determinado endereço, mas com uma condição estranha: ele não deveria se apresentar como dono do bem, tampouco revelar o valor real do eletrodoméstico. A justificativa era de que o produto seria uma “doação”.

No endereço indicado, estava S.F.L., acompanhada do esposo, O.C.L. Ela também acreditava estar fazendo um bom negócio. Segundo contou à polícia, havia visto o mesmo anúncio no Marketplace, mas por um valor bem inferior: R$ 1.400,00. A suposta vendedora se identificava como “Érica Duarte”, mas a voz masculina nos áudios trocados pelo WhatsApp já despertava certa desconfiança.

Mesmo assim, o casal decidiu prosseguir com a compra. Como não havia chave PIX disponível, o golpista orientou que o pagamento fosse feito via depósito bancário em nome de Mariana Martins Gamarra, em uma conta do banco Azimut Brasil. O., se dirigiu a uma lotérica e transferiu a quantia de R$ 1.280,00.

Quando retornou, a farsa foi descoberta: B., não havia recebido nenhum valor, e o casal percebeu que havia sido enganado. O golpe estava consumado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil. As investigações buscam agora identificar os responsáveis pela fraude, que utilizaram uma rede de perfis falsos para enganar as vítimas.