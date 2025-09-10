Desentendimento familiar por causa de rede social termina em agressões em Vilhena

Na terça-feira, 9, durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua João Liberto Muhl, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou ter sido agredida após uma discussão com o marido.

O homem, ao retornar do trabalho, teria acessado o celular da esposa e, ao verificar sua rede social, encontrou uma amizade que não aprovou.

A situação se agravou quando uma filha e o genro chegaram à residência. Tomando as dores do pai e sogro, ambos entraram em um embate violento com a mãe e sogra, desferindo agressões físicas e verbais.

Temendo por sua integridade, a vítima conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia Militar para evitar que a situação tivesse maiores proporções. Durante o tumulto, outra filha que tentou defender a mãe acabou sofrendo escoriações na região do rosto.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.