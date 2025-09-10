Educação de RO recebe mais de R$ 3,6 bilhões em investimentos entre 2019 e 2024; “recursos com responsabilidade”, diz governador

Ao longo dos últimos seis anos, o governo de Rondônia destinou mais de R$ 3,6 bilhões para a modernização tecnológica, obras de infraestrutura, formação docente, valorização dos profissionais e fortalecimento da parceria com os municípios.

O resultado é uma rede estadual de educação mais estruturada e preparada para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que “estamos aplicando os recursos públicos com responsabilidade e resultados concretos. Os investimentos mostram que acreditamos na educação como ferramenta de transformação social. Esse é o caminho para formar cidadãos preparados e construir um estado mais desenvolvido e justo.”

MODERNIZAÇÃO

Nos dois primeiros anos de gestão, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) direcionou esforços para modernizar a rede pública e valorizar os profissionais, preparando o sistema para os desafios que surgiram com a pandemia. Foram mais de R$ 121 milhões em tecnologia, com a entrega de 6.266 computadores, 1.897 notebooks para laboratórios de informática e 9.778 notebooks para professores.

A infraestrutura recebeu mais de R$ 193 milhões em obras, contemplando 394 escolas, além de R$ 311 milhões em mobiliários e equipamentos e R$ 61 milhões em transporte escolar.

Na parte pedagógica, os investimentos chegaram a R$ 321 milhões, com kits didáticos, laboratórios de ciências, acervos para bibliotecas e 1.200 kits de robótica. Houve também incentivo à qualificação com 960 vagas de especialização, 165 de mestrado e 20 de doutorado. A valorização dos servidores somou R$ 859 milhões, beneficiando mais de 10 mil profissionais com reajustes salariais, progressões, abonos e licenças em pecúnia. Já a cooperação com os municípios resultou em repasses de R$ 400 milhões para convênios e transporte escolar.

OBRAS E MANUTENÇÃO

Com a retomada pós pandemia, 2023 marcou a consolidação de novas ações. No eixo pedagógico, mais de 100 mil estudantes foram atendidos em avaliações como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero), além de programas culturais e esportivos, como o Jogos Escolares de Rondônia (Joer). Mais de 6,5 mil professores participaram de formações, sendo 264 em especialização, 140 em mestrado e 20 em doutorado. O investimento pedagógico somou R$ 239,9 milhões.

A infraestrutura contou com R$ 71,8 milhões em obras e manutenção, incluindo energia solar em 111 escolas. Nas aquisições, foram investidos R$ 107,5 milhões em 85 embarcações, 160 veículos, 23 mil tablets e mais de 3 mil aparelhos de ar-condicionado. Na valorização profissional, os servidores receberam 14,95% de reajuste salarial, além de progressões funcionais e pagamento de licenças em pecúnia. A cooperação com municípios alcançou R$ 290,2 milhões em convênios, transporte escolar e apoio técnico.

BALANÇO

O eixo pedagógico no total dos anos até 2024 recebeu mais de R$ 591 milhões em formações, beneficiando 14,8 mil professores, além de programas avaliativos que alcançaram 323 mil estudantes. Eventos como o Joer, o Festival Estudantil de Arte (Fera) e a Mostra de Cultura Indígena (Maloca) reforçaram a integração cultural, com investimento de R$ 12,1 milhões.

Na infraestrutura, foram destinados R$ 350 milhões para obras de 2019 para 2024, incluindo a construção de 188 salas, 30 auditórios, 46 refeitórios e implantação de energia solar em 111 escolas. Já as aquisições chegaram a R$ 1,1 bilhão na soma dos últimos 6 anos, contemplando veículos, mobiliários, informática e climatização. No regime de colaboração, foram investidos R$ 859,6 milhões, com foco no transporte escolar e fluvial, além do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa) que atendeu 53 mil estudantes e 2,4 mil profissionais.