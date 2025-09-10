Homem é baleado após discussão em lanchonete na zona rural de Vilhena

Na noite de terça-feira, 9, por volta das 20h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncia informando que um homem havia dado entrada no Hospital Regional de Vilhena vítima de disparo de arma de fogo ocorrido na zona rural do município.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima foi identificada como J.L.J., que deu entrada na unidade consciente, mas em estado grave, apresentando múltiplas perfurações no hemitórax esquerdo. Antes de ser submetido a procedimento cirúrgico, ele apenas declarou ter “levado um tiro de bobeira”, não fornecendo maiores detalhes sobre a ocorrência.

Diante da gravidade, a Polícia Militar, com apoio de uma segunda guarnição e da perícia técnica, deslocou-se até o local indicado, uma lanchonete às margens da BR-174, a cerca de 60 km de Vilhena, sentido Juína-MT. No endereço, os policiais encontraram a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125, cor preta, pertencente à vítima, caída ao solo, além de pertences pessoais espalhados.

O proprietário do estabelecimento relatou que havia se ausentado do local desde às 14h, retornando apenas às 20h, quando foi informado por um caminhoneiro que seu funcionário, conhecido apenas pelo apelido de “Cuiabano”, teria discutido com a vítima em razão do consumo de bebida alcoólica.

Ainda conforme o relato transmitido pelo caminhoneiro, durante a confusão, a vítima teria sacado uma faca de aproximadamente 30 cm de lâmina e tentado golpear “Cuiabano”. Em reação, o suspeito se apossou de uma espingarda e efetuou disparo que atingiu a vítima no tórax. Após o crime, ele fugiu levando a arma de fogo, tomando rumo ignorado.

No local, a perícia técnica apreendeu a faca acondicionada em bainha, a qual teria sido usada pela vítima para tentar atingir o autor. A motocicleta foi removida e apresentada na UNISP para as devidas providências legais.

Até o fechamento desta matéria, diligências foram realizadas pela Polícia Militar, porém o suspeito, identificado apenas pelo apelido de “Cuiabano”, não foi localizado.