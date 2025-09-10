Homem efetua disparos contra residência e coloca crianças em risco em Vilhena

Na noite de terça-feira, 9, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência localizada na Rua Amapá, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

No local, a proprietária da casa, identificada como A., relatou que no último dia 3 ocorreu uma discussão entre seu esposo, S., e um homem identificado como J., por motivos não esclarecidos. Durante o desentendimento, J., teria proferido ameaças de morte contra S.

Segundo a vítima e testemunhas, nesta terça-feira J., retornou ao endereço em uma motocicleta, tentou arrombar o portão da residência e, ao não conseguir entrar, efetuou aproximadamente três disparos de arma de fogo contra o portão.

A., afirmou ter plena certeza da autoria, destacando que o suspeito já foi vizinho, o que lhe permitiu reconhecê-lo sem dúvidas.

Os policiais constataram marcas dos tiros no portão, confirmando a versão apresentada pela moradora. A situação se tornou ainda mais grave porque, no momento dos disparos, havia várias crianças brincando em frente à residência, ficando em iminente risco de serem atingidas.

A guarnição realizou patrulhamento pela região com o objetivo de localizar o suspeito, mas até o momento não obteve êxito.