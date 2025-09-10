Homem furta frasco de shampoo em supermercado e caso vai parar na delegacia em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 10, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo relatos da responsável pelo estabelecimento, um homem entrou no local, dirigiu-se até as prateleiras e, após manusear um frasco de shampoo da marca Eudora, ocultou o produto em suas vestes, deixando o mercado sem efetuar o pagamento.

Ainda de acordo com a solicitante, o suspeito vestia boné, camiseta clara e calça jeans. Toda a ação foi registrada pelas câmeras internas de segurança, que flagraram de forma nítida o momento em que o item foi subtraído.

A conduta só foi percebida após análise das imagens. Diante da situação, a ocorrência foi formalmente registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações para identificar e localizar o autor do crime.