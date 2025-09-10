Ladrão invade residência e furta R$ 6 mil escondidos em cesto de lixo em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 10, por volta das 16h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em residência, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial entrou em contato com a vítima, esta relatou que havia sacado a quantia de R$ 6 mil em espécie, destinada à compra de uma motocicleta para o filho, e guardado o montante dentro de um cesto de lixo.

Segundo a vítima, se ausentou do imóvel por aproximadamente cinquenta minutos para fazer compras em um mercado próximo e, ao retornar, constatou que o dinheiro havia sido furtado. O criminoso teria conseguido acesso à casa após arrancar uma tábua localizada na lateral direita da residência.

Durante a verificação, os policiais também observaram indícios de tentativa de arrombamento nos fundos do imóvel, onde o suspeito teria usado uma alavanca improvisada com um pedaço de madeira.

O morador ainda informou que já foi vítima de outros furtos anteriormente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso para identificar o autor do crime.